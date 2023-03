Scorpions dará concierto en El Salvador

Star Ticket anunció por medio de redes sociales que la banda alemana de hard rock y heavy metal, Scorpions será una de las bandas que llegará al territorio salvadoreño, por medio de su gira “ROCK BELIEVER”.

“Consigue ya tus entradas y únete a nosotros en espectáculo llenó de rock! No pierdas la oportunidad de vivir una noche inolvidable junto a Scorpions en El Salvador”, mencionó Star Ticket en redes sociales.

La banda con los éxitos “Wind of Change”, “Rock You Like A Hurricane”, “Still Loving You”, “Send Me an Angel”, “You & I”, entre otros estará en concierto el próximo 8 de abril en el territorio salvadoreño.

“¿Quieres revivir la época dorada del rock con una de las bandas más icónicas de la historia? Entonces no te pierdas la oportunidad de disfrutar de temas como ‘Wind of Change’, ‘Rock You Like a Hurricane’ y ‘Still Loving You’ en vivo y en directo”, indicó Star Ticket.