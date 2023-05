Preparan Cementerios municipales de San Salvador para recibir visitantes el próximo 10 de mayo

Con el objetivo de que los salvadoreños se acerquen a enflorar en un ambiente limpio, ordenado y seguro, los cementerios municipales de San Salvador han sido preparados con antelación para la visita de más de 20 mil visitantes en el marco del Día de la Madre.

La comuna capitalina por orden del alcalde de San Salvador, Mario Durán, ha destinado 500 empleados para acondicionar los camposantos y asistir oportunamente a más de 20 mil visitantes.

“Las obras de mantenimiento incluyeron pintura de fachadas, chapoda en 231,317 m2, poda mecanizada, control de maleza, poda de formación y tala de grandes árboles, levantamiento de sombra y luego se procedió a la limpieza y retiro de desechos vegetativos, las tareas estuvieron a cargo de la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes”, indicó Manuel Rodríguez, director de Desarrollo Municipal.

Por otro lado, la Dirección de Desechos Sólidos concentró esfuerzos en 17 arterias próximas a los camposantos municipales y a los cementerios San Antonio Abad, cantón El Carmen, La Resurrección, San Isidro Los Planes y Jardines del Recuerdo.

“El 10 de mayo, los visitantes podrán ingresar a los cementerios de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., por medidas de salud y prevención se solicita desinfectar las manos con frecuencia, no consumir alimentos ni bebidas dentro de los cementerios, evitar el uso de recipientes con agua para flores y no se permitirán ventas internas; sugerimos visitas cortas y usar ropa adecuada para el clima”, dijo Rodríguez.