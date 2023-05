Shakira, mujer del año: «Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no»

MARCA

Shakira, más allá de una etapa personal convulsa, disfruta de un momento profesional dulce. La artista colombiana ha recibido, este sábado, el premio a la Mujer del año en los premios Mujeres en la música latina de Billboard, un evento celebrado en el Watsco Center de Miami, donde la cantante reside actualmente junto a sus hijos.

La expareja de Gerard Piqué ha recibido el galardón de las manos de Maluma y ha pronunciado un discurso que ha protagonizado numerosos titulares: «Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas».

Shakira ha reivindicado la figura de una mujer más independiente, algo que ha provocado numerosos aplausos en el Watsco Center: «Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado de buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado», ha comentado.

Shakira y la fidelidad

La artista, además, ha valorado la actitud de la mujer en determinadas situaciones que ocurran al estar en pareja: «Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma». Al terminar esta frase, la ovación ha sido sonora. Por otra parte, Shakira ha agradecido a la música su ayuda en momentos complicados.

«Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Las lecciones más importantes que he aprendido de otras mujeres. Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté porque sólo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse», ha finalizado.