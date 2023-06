EEUU prolonga estatus TPS que protege a migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua

Por Eva RODRIGUEZ LORENZO

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se prolongó por 18 meses el amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, revirtiendo así una decisión de su predecesor republicano Donald Trump.

La ampliación permitirá a unos 239.000 beneficiarios salvadoreños, 76.000 hondureños, 4.000 nicaragüenses y 14.500 nepalíes registrarse de nuevo para continuar con las ventajas del TPS, que impide que sean deportados y les da acceso a un permiso de trabajo.

El programa fue establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

Pero Trump, partidario de aplicar mano dura contra la migración irregular, cancelólo durante su mandato.

Su decisión quedó en suspenso debido a demandas interpuestas en los tribunales por beneficiarios del TPS.

Para cumplir con las órdenes judiciales el gobierno de Biden conserva la validez de la documentación hasta el 30 de junio de 2024 y ahora revierte la decisión de la administración anterior.

Esta prolongación permite «ofrecer seguridad y protección continua» a los más de 300.000 beneficiarios actuales de estos países que «ya están presentes en Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres ambientales», afirma el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas , en un comunicado publicado este martes.

La extensión solo se utilizará a los hondureños y nicaragüenses que viven en Estados Unidos con ese permiso desde 1998, a los salvadoreños que lo tienen desde 2001 ya los nepalíes desde 2015. En diciembre Washington ya amplió el TPS para los haitianos, también por 18 meses .

– «Al borde del precipicio» –

Los migrantes que intenten cruzar la frontera sin la documentación requerida podrán por lo tanto ser deportados, incluidos los de estas nacionalidades.

Yanira Arias, una salvadoreña de 51 años, contó a la AFP que lleva 23 años «viviendo con esta angustia, al borde del precipicio», con «mucha ansiedad y estrés innecesario».

Al enterarse de la noticia tuvo sentimientos encontrados.

«Los 18 meses me permiten alivio contra la deportación y por primera vez en cinco años enviar una solicitud para poder renovar mi estatus, esto es importantísimo» pero «me entristece que el presidente Biden tomó tres años para decir voy a revocar los argumentos» de Trump, declaró a la AFP.

Las asociaciones de migrantes tampoco están plenamente satisfechas.

«Es un anuncio positivo pero vastamente insuficiente (…) sigue temblando de miedo cuando se trata de hacer algo bueno para las personas migrantes», afirmó a la AFP Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una coalición que agrupa a 58 asociaciones de defensa de los migrantes en Estados Unidos.

«Se van siempre por lo más mínimo», agregó Chacón, quien reprocha a Biden que no decrete una nueva designación de TPS para los centroamericanos y otros países, lo cual abarcaría no solo a los beneficiarios sino a otras personas que llevan años viviendo en el país y no podemos acceder a este estatus.

– En la cuerda floja –

La migración será un tema delicado durante la campaña para las presidenciales de 2024, en las que podría repetirse el duelo electoral entre Biden y Trump, actualmente gran favorito para la nominación republicana.

Biden se mueve en la cuerda floja en el tema migratorio. Por un lado califica de inhumana la política de Trump y propone una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de migrantes que nunca llegaron a aprobarse en el Congreso.

Pero, por otro, intenta frenar el cruce de migrantes.

En mayo puso fin a la norma sanitaria conocida como Título 42 que hacía casi imposible solicitar asilo en la frontera, pero mantuvo el Título 8, que además de expulsar a aquellos que entren sin visa o sin autorización les prohíbe entrar de nuevo durante cinco años y les exponen a procesamientos judiciales.

Endureció también el acceso al asilo, obligando a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación móvil (CBP One) oa acogerse a programas de reunificación familiar oa permisos humanitarios para cupos de migrantes.

