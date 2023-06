Marshmello y la noche “Mágica” con la que iniciaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Redacción: Dennis Leiva

Luego de que el fuego Centroamericano y del Caribe hiciera acto de presencia en el Estadio Jorge “El Mágico” González, y diera por iniciado el mega evento deportivo, el Dj estadounidense, Marshmello cerró la inauguración con broche de oro.

El reconocido Dj con piezas musicales como “Happier”, “El Merengue”, “Leave Before You Love Me”, “Stars” “I Cant Stop” puso la emoción a los salvadoreños que se presentaron al evento de inauguración de los Juegos.

Al momento de cerrar con su participación, los fuegos artificiales se apoderaron del Estadio “El Mágico” González brindando un deleite visual a la tribuna que estaba expectante al cierre de la inauguración.

“En un evento histórico, lleno de entusiasmo y con un espectáculo de primera, el Presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró oficialmente los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023”, manifestó el COSSAN en sus redes sociales.