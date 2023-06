Usuarios reportan caída de WhatsApp, Instagram y Facebook

Caracol Radio

En la noche de este miércoles de junio, miles de usuarios de WhastApp, Instagram y Facebook reportaron fallas en las populares aplicaciones móviles que impiden enviar y recibir mensajes.

Según información recogida por Downdetector, plataforma digital que ofrece información en tiempo real sobre el estado de páginas y aplicaciones web, sobre las 8:00 p. m. se registró un pico de fallas en las redes sociales.

En el sitio DownDetector destacan que estas tres plataformas presentan diversos problemas para operar con normalidad, lo que hizo que sus usuarios reportaron todo lo ocurrido.

Entre las principales fallas están: en WhatsApp los usuarios no pueden enviar mensajes, en Instagramno se refrescan las noticias y en Facebook diversos usuarios han reportado que no se carga de forma correcta el contenido multimedia.

En las ciudades donde se presentan mayores inconvenientes están: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Neiva, Villavicencio. Entre los problemas más comunicados están sitio web, aplicación y conexión al servidor.

Como es usual ante este tipo de fallas, los internautas acudieron a Twitter para comprobar si la interrupción era propia de la red social o se debía su conexión a Internet.

Hasta el momento,Meta no se ha pronunciado sobre la caídade los servicios que afecta a varios países del mundo. Es importante mencionar que este mismo evento se presentó en la noche de este martes 27 de junio, miles de usuarios de WhastApp e Instagram reportaron fallas en las aplicaciones.