Ad Chalatenango desciende a tercera división

El cuadro de Chalatenango descendió a la tercera división debido a que no cumplió con los requisitos de inscripción en la segunda división.

“Chalatenango desciende a Tercera División al no cumplir requisitos de inscripción en segunda división Chalatenango no logró presentar finiquitos y no se inscribió para competir en la segunda división”, manifestó el Noticiero Chalateco.

De acuerdo a Noticiero Chalateco, Chalatenango automáticamente desciende a Tercera División. Lo jugadores quedan libres de sus vínculos contractuales. Chalatenango adeuda 2 meses 13 días a los jugadores.

“Lo jugadores quedan libres de sus vínculos contractuales. Chalatenango adeuda 2 meses 13 días a los jugadores. Chalatenango había descendido de primera división en el torneo recién pasado”, agregó.