MARN informa ambiente caluroso para este lunes

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó por medio de sus redes sociales que para este lunes en el territorio salvadoreño se espera un ambiente caluroso y con probabilidad de lluvias.

La cartera del Medio Ambiente indicó que la probabilidad de lluvias es con énfasis en el sector costero y la zona occidental del país, por una Baja Presión con probabilidad de desarrollo.

“Este lunes, tendremos ambiente caluroso y existe probabilidad de lluvias, con énfasis en el sector costero y la zona occidental del país, por una Baja Presión con probabilidad de desarrollo que se mueve hacia el sur de México”, dijo el MARN.

En cuanto con el ambiente caluroso, David Pichinte del MARN, manifestó que la temperatura máxima para occidente es de 32 a 34° C, de 30 a 34° C en la zona central y entre 35 a 37° C en zona oriental.