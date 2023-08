MARN reporta para el viernes cielo nublado durante la mañana con probabilidad de lluvias

Redacción: Dennis Leiva

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por medio del Observatorio, manifestó que para este viernes se espera que por la mañana halla mucha nubosidad con probabilidad de lluvias.

De acuerdo con la información brindada por la cartera de Medio Ambiente la probabilidad de lluvias se espera sobre la franja norte y los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate.

“tendremos cielo nublado durante la mañana con probabilidad de lluvias sobre la franja norte y los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. El ambiente continuará caluroso al oriente del territorio”, dijo el MARN.

En cuanto a las temperaturas máximas para este inicio de fin de semana, el meteorólogo David Pichinte indicó que para la zona occidental oscilará entre los 35° C, en la zona central entre 32 a 35° C y en la zona oriental entre los 35 a 37° C.