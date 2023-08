Más de 7,600 beneficiados con la dispensa de mora y recargos en el recibo de ANDA

La Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados (ANDA) contabilizó a más de 7,600 usuarios, a quienes se les ha eliminado el 100 % de la mora y los recargos, teniendo reducciones significativas en su deuda con la autónoma.

“A una señora que vive en Santa Lucía se le hizo más de $12,000 y gracias a este decreto transitorio se pudo ajustar su cuenta a alrededor de $300, el cual ella va a poder pagar por cuotas”, comentó el presidente de la ANDA, Rubén Alemán.

Para este beneficio se pueden aplicar las personas naturales, municipalidades, personas jurídicas y dependencias del Gobierno.

“Gracias a Dios me dan la sorpresa que solo voy a pagar algo bien mínimo, no tengan miedo, los invito a que vengan porque miren mi caso yo veía solo pidiéndole a Dios que me ayudara y aquí está la respuesta, todavía me van a dar plazos para poder cancelar. Para mí es un gran beneficio”, expresó una de las beneficiadas Angélica Monterrosa.