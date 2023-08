Se preparan los cuartos de final de LFP Copa CEL 2023 femenino

Los equipos La Liga de Fútbol Playa (LFP) Copa CEL 2023, se prepara para los partidos de cuartos de final el próximo sábado en Estadio de Fútbol Playa en el Complejo Deportivo Flor Blanca. están listos para participar en los cuartos de final.

“La Liga de Fútbol Playa (LFP) Copa CEL 2023 entrará en la fase de eliminación este fin de semana. El sábado inician los partidos de cuartos de final en el Estadio de Fútbol Playa en el Complejo Deportivo Flor Blanca”, indicó el INDES en redes sociales.

Para la rama femenina los cuadros representantes son: Barra de Santiago, Corral de Mulas, San Marcelino, El Espino, Costa del Sol, Garita Palmera, BS-UES y la Canoa del Bajo Lempa, los cuales pelearán por un boleto a semifinales.

Los encuentros quedan de la siguiente manera: 8:00 a.m: El Espino vs Costa del Sol; para las 10:00 a.m. La Canoa del Bajo Lempa vs Barra de Santiago; mientras que para la tarde a las 1:00 p.m. San Marcelino vs Garita Palmera; y el último encuentro a las 3:30 p.m. Corral de Mulas vs BS-UES.