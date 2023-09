Acuerdo con Google espera optimizar la tecnología en el país

Con el objetivo de incorporar aún más el desarrollo tecnológico para beneficio de la población, el acuerdo de El Salvador con Google transformará diversas áreas del país, una de ellas, la salud pública.

“En América Latina (LATAM), se pronostica que la IA aumentará el PIB de la región en más del 5 % para 2030, y es probable que las proyecciones aumenten si los gobiernos introducen políticas para generar talento y ampliar su infraestructura digital”, cita el informe Seizing the opportunity: the future of AI in Latin America.

Además, según el informe la región latinoamericana, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México han buscado la incorporación de la tecnología y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en sectores como los servicios gubernamentales, la salud, la agricultura y las finanzas.

“El Salvador ha optado por incorporar las tecnologías de inteligencia artificial de Google para ayudar a los médicos con acceso a información en tiempo real para mejorar la experiencia y la salud de las personas”, aseguró el titular de Salud, Francisco Alabi.