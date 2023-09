Alcaldesa de Soyapango es absuelta por “resistencia”

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador absolvió el miércoles a la exalcaldesa de Soyapango Nercy Montano, por el delito de resistencia, ocurrido en su captura el 28 de diciembre del año pasado.

“En caso de duda lo favorable es absolver, yo no puedo decir ‘esta es la tesis verdadera’ no no puedo, así que le ha favorecido la duda en este caso y en caso de duda debe de absolverse a la persona, a la cual no se ha podido comprobar que ha existido ese hecho, esa es la decisión”, dijo el juez de sentencia.

En el juicio, tres policías declararon en calidad de testigos, que la funcionaria fue detenida en un retén policial, sin embargo, la defensa sostiene que el arresto ocurrió en el despacho municipal, basado en fotografías publicadas en la cuenta de X de Fiscalía.

La defensa de Nercy Montano, aseguró a la prensa que estaba satisfecha con el fallo del Tribunal Segundo de Sentencia.

Por otro lado, la exalcaldesa de Soyapango está a la espera de la audiencia preliminar en otro caso, donde es procesada por los delitos de apropiación y retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y agrupaciones ilícitas.