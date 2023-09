Lunes caluroso con probabilidad de lluvias

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó por medio de su Observatorio que para este lunes existe probabilidad de lluvia en algunos puntos de la zona occidental y la franja norte.

La cartera del MARN manifestó que el ambiente será caluroso, sin embargo, las probabilidades de lluvia serán influenciadas por Vaguadas cercanas a Centroamérica.

“Este lunes, existe probabilidad de lluvia en algunos puntos de la zona occidental y la franja norte. Estas condiciones están influenciadas por Vaguadas cercanas a Centroamérica. Durante el día, el ambiente será caluroso”, dijo el MARN.

El meteorólogo, Roberto González, indicó que la temperatura máxima están entre 32 a 36° C para la zona occidental, para la zona central entre 31 a 36° C y para la zona oriental oscilará entre los 35 a 37° C.