Pronostican lluvias al occidente del país este viernes 

Continuando con el paso de una Vaguada en el territorio salvadoreño, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que para este viernes se esperan lluvias en el occidente del país.

Según la cartera de Medio Ambiente, las lluvias apuntan concretamente para los puntos de occidente, centro y franja norte del territorio salvadoreño.

“Este viernes por la tarde, tendremos lluvias en puntos occidente, centro y franja norte del territorio. Por el paso de una Vaguada. Recuerda que se mantiene la Alerta Amarilla por lluvias”, indicó el MARN.

Aparte de las probabilidades de lluvia, el territorio salvadoreño no se despega del ambiente caluroso, pues, las temperaturas máximas para hoy se estiman que son: de 31-35° C para la zona occidental y central, mientras que para Oriente se espera de 34-37° C.