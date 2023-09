Romeo Meo: “Siempre tuve un gusto al ánime”

Por Dennis Leiva

El Cosplay (Costume Play), el tipo de arte que te permite recrear a un personaje favorito de las personas ya sea de los mangas/ánimes, comics y videojuegos, ha tomado auge en los últimos años.

Esta costumbre inició en 1970 en los Comic Market de Japón, que se celebran en Odaiba (Tokio). Lo que en un principio surgió como algo casual dentro de una convención, ha acabado siendo una de las profesiones más originales dentro del mundo de la moda.

El Salvador no es la excepción, hay muchas personas amantes de este arte, desde aficionados a profesionales, en este caso, Romeo Hernández, conocido como “Romeo meo” nos cuenta su historia, su travesía a través de los Cosplay y como se ha desarrollado en el tiempo que se ha dedicado a esto.

“Romeo Meo” inició en el mundo del cosplay desde 2014, cuando asistió a su primera convención, sin embargo, desde pequeño se ha sentido atraído a lo artístico, además del gusto desarrollado a las series de anime que fue el “empujoncito” para intentar recrear personajes.

Actualmente estudia la carrera de Comunicaciones, tiene un técnico en enfermería, artista escénico, actor, bailarín, modelo y animador de eventos de anime y de k-pop. Anteriormente se dedicó a ser maestro de candidatas (enseñar lo relacionado al modelaje), animador de fiestas, y modelo artístico.

¿Cómo inicio tu gusto por el Cosplay?

Desde pequeño he estado influenciado a las actividades artísticas, pero fue en la época de la Universidad que conocí el cosplay, en la época de bachillerato que me hice más otaku. En la universidad una amiga me invito a una convención y de ahí salió el gusto en general, pero a lo largo de mi vida si me había gustado el anime, las series, etc, pero jamás pensé en llegar a (representar), veía solo en Japón, (En El Salvador), no eran famosos los eventos, no había tanta publicidad ni redes sociales como hoy.

¿Cuál fue tu primer personaje y en qué año inició tu trayectoria?

Mi primer personaje, Light Yagami, Kira (serie: Death Note), de hecho, fue bien loco, fue el primer evento y estaba de moda esa serie para esa época, por allá del 2014. En el 2014 empecé a hacer cosplay y fue con ese personaje.

¿Cuántos personajes has recreado a lo largo de tu carrera?

Realmente a lo largo de los años siempre he tenido la costumbre hacer un top, de los mejores personajes que he realizado. En varios años he hecho entre 100-200 personajes por año, (en la actualidad) casi no, es más profesional y no hago tantos, pero sinceramente no los he contado. No me gusta contarlos, para mi tienen un valor más emocional y significativo de los personajes que para contarlos y saber cuántos he hecho, pero si son un montón. Entre algunos personajes están: El Joker, Aladino, Peter Pan, Eduardo Manos de Tijeras, Spiderman, Wiliwonka, entre otras.

¿Has participado en alguna competencia del mejor Cosplay/Disfraz?

Si, en muchas, he ganado muchas, me ha tocado representar a El Salvador en varios eventos y también como invitado. Al inicio de mi carrera Cosplay, eso era lo que me gustaba hacer, participar en concursos, también he ganado diferentes concursos de Disfraces, en Haloween con diferentes “Cosplays”.

¿Cuánto te tardas en disfrazarte de un personaje?

Eso es complicado de responder porque depende del personaje, de los más complicados: El Joker, El Sombrero Loco, La Criatura de la forma del agua, etc. Los que llevan mucho maquillaje, llevan prótesis, me puedo tardar de entre tres a seis horas, el de la forma del agua tarde desde las 5 de la mañana, hasta las 11, aunque hay otros Cosplays más “sencillos”, que solo llevan lentes de contacto, peluca y traje, los cuales tardan entre 30 minutos a una hora.

¿Cuál ha sido el cosplay más difícil de imitar? ¿Por qué?

En otros tiempos habría sido el Joker, pero a veces me identifico con el Joker. Creo que no es tan difícil cuando tenés un amor al personaje y te identificas con el personaje, sin embargo, no le quita la dificultad, de hecho, meterse en la psicología del personaje (ejemplo del joker), andarse riendo todo el rato.

Pero el más difícil ha sido Regan, del exorcista, para empezar, es una niña “poseída”, la gente no toma enserio estos temas, pero yo sí, cuando algo tiene como un trasfondo espiritual bien denso y negativo, llámele como “maldiciones”, “algo demoniaco”, “sobrenatural”, esto para mi es algo muy delicado, porque se está tratando con “puertas abiertas”, se va a hacer una representación, una recreación de una “puerta abierta”, de “un llamado a” “una invocación a”, no solo es pensar en vestirse de cualquier personaje, sino que es una representación real del personaje. En mi caso (en el tema de representar cosas paranormales), pensé que ese tema iba a detenerme, pero nunca me detuvo, debido a que pudo más mi amor por las películas del terror.

Aparte de eso, creería que el maquillaje es muy difícil, tiene que ver con una niña, pero “endemoniada”, lleva un montón de detalles, sin embargo, tengo una cara que se adapta a muchos gestos por eso creo que lo logré en este Terror Cifco (2023) y más que todo lo difícil de imitar es actuar como poseído. Es muy difícil yo creo que ni siquiera lo logré, no obstante a la gente le gusto más el “deschongue”, que andaba haciendo, dándole un tono más cómico. De hecho, tuve que aprenderme el Padre Nuestro en arameo y muchas cosas que también me vetaron y no me dejaron decir en Cifco porque eran muy fuertes.

Hasta el día de hoy, hay algo que no me gusta del personaje, siento que no es perfecto, sin embargo, la gente me dice que es uno de mis mejores Cosplays, pero yo como perfeccionista (no termina de convencer).

Físicamente es un gran reto para (representar a) Regan, primero debes tener una gran flexibilidad para caminar de espalda, para bailar y actuar como un poseído, tener una buena voz (para interpretar diálogos del personaje), hasta el día de hoy no me recupero de la fuerza de voz.

¿Qué otros Hobbies practicas?

Amo los deportes acuáticos, la natación, toda mi vida he nadado, el baile de una manera divertida y creativa, ver anime, series, meditar me gusta mucho, correr, los juegos de mesa y un poco de lectura.

¿Qué planes tienes a futuro?

Vivir alegre, vivir bien, vivir feliz y libre. Antes si pensaba mucho en el futuro, vivía pensando en lo que iba a hacer pero sinceramente (en la actualidad) no. En unos cinco años o más me veo, en una mini empresita, juntarme con amigos y hacer algún negocio o seguir haciendo lo que hago pero de una manera más “grande”, como eventos de Cifco, de K-pop, seguir bailando, seguir haciendo lo que me gusta, en general hacer un poco de arte. Mi futuro sería ese, mientras no me haya muerto, creo que haría un poco de arte, de felicidad y brindar un poco de conocimiento de cultura a las personas.

Pues ni yo sé, si sé, es un poco interesante y raro porque yo no me lo esperaba, yo sé de lo que soy capaz, “me va a quedar un maquillaje bueno, interpretaré bien” pero sinceramente nunca pensé el impacto que podía causar. Primeramente, se debe a la gente, creo que el público que va al evento (en tono de broma) mis fans, y gracias al Tik Tok, porque las personas que fueron al evento me subieron al Tik Tok, como yo, diciendo frases entre otras interacciones, consiguiendo la viralidad.

De hecho, paso la semana de Terror Cifco 2023 y todavía seguía siendo viral en Tik Tok, creo que se debe a esa viralidad y la imitación, ya que no salgo del personaje, me gusta el tacto con la gente, tratar con la gente, no es que sea una persona de mucho contacto físico, pero si me gusta hablar con las personas, tener un tacto en general con las personas.

Con el personaje (Regan) hacia cosas intensas, sacarles la lengua, los intentaba besar, los abrazaba o les agarraba, creo que eso también es una parte, perderle el miedo a la gente porque si le tenemos miedo a la gente ellos “huelen” el miedo.

No es porque sea Romeo, pudo haber sido cualquiera, pero a mí me toco la buena suerte, pensé que había tenido éxito en otras ferias, pero Cifco 2023 me dijo “quita la idea de tu mente aun no sabes que es el éxito”. Pues ahí humildemente haciendo personajes memorables en el Terror Cifco y a la gente le gusto, creo que, al director del Exorcista, William Friedkin que en paz descanse podría estar orgulloso de mi trabajo, mi homenaje a su película y pues agradecido con la gente, con el arte y con la vida por todo esto que paso.