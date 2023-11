Nueva Biblioteca estará abierta las 24 horas

Este lunes, el Presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), la cual se convierte en una de las más modernas que existen en la región.

La Biblioteca cuenta un área de 24,000 metros cuadrados, superando los 2,900 metros cuadrados con los que contaba la anterior infraestructura y tiene la capacidad mayor de 360 mil libros.

Además, se convertirá en la primera Biblioteca que contará con un horario de abierto las 24 horas, por los 365 días del año, sin importar los días festivos y los feriados que se celebran en el territorio salvadoreño.

https://twitter.com/SecPrensaSV/status/1724630767366525359

La Biblioteca cuenta con áreas dedicadas a diferentes rangos de edad, desde la primera infancia que cuenta con sala de lactancia y una enfermería equipada, para niños de ocho a 12 años y cuenta con un aproximado de 26,000 libros y una sala de juegos, y para la juventud que cuenta con los comics, manga, entre otros atractivos.

Otro atractivo de la Biblioteca será contar con un área para las personas ciegas, la cual tiene libros en formato de braile.

“Esta biblioteca también fue construida para las personas ciegas, no solo fue construida para los demás; entonces, esto no solo es el recurso directo que estamos dándole lectura braille, sino también con todo la inclusión, esta biblioteca está construida para todos los salvadoreños, no importa la clase social o si tiene alguna discapacidad” dijo el Presidente Bukele.