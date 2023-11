Sistema Fedecrédito desarrolla el primer sorteo «Gana Fácil» 

Con el objetivo de recompensar con grandes y fabulosos premios a sus socios y clientes, El Sistema Fedecrédito desarrolló el primer sorteo de la promoción de los salvadoreños Gana Fácil, en el cual se tuvieron un total de 228 ganadores.

Los premios fueron 3 pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 85 premios en efectivo de US $100.00.

“Nos sentimos muy felices de realizar el primer sorteo de nuestra gran promoción Gana Fácil. Este día conoceremos a los primeros afortunados ganadores de increíbles premios. Los invitamos a seguir realizando sus operaciones financieras en las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO para participar en los próximos dos sorteos”, expresó la licenciada Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

Para participar en este sorteo los socios y clientes recibirán un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO,