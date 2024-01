Hugo Pérez pretende demandar a la FESFUT por falta de pago

Luis Guillermo Vázquez | AS

Mientras la selección de El Salvador se prepara para una nueva etapa bajo el mando de David Dóniga, el exseleccionador Hugo Pérez todavía no ha recibido el pago de dos años y tres meses que todavía le adeuda la Federación de Fútbol de El Salvador (FESFUT).

El estratega salvadoreño que además fuera mundialista con Estados Unidos en la Copa del Mundo de 1994 tenía contrato con la selección salvadoreña hasta el 2025, sin embargo, fue cesado en septiembre debido a los malos resultados.

“Nunca hubo una negociación oficial con la Comisión de Regularización para solventar mi deuda, que quede esto claro, lo único que la FESFUT quería cuando me despidieron era que yo firmara un documento diciendo que renunciaba a la indemnización y obviamente les dije que no, que no era eso correcto porque siempre pensé que el trabajo que estábamos haciendo era honesto y clasificado y que para mí no era correcto” dijo en entrevista con El Gráfico.

La respuesta de FESFUT

Ante la demanda y exigencia de Pérez de solicitar al TAS el pago que le deben de su contrato con la selección de El Salvador, Humberto Sáenz aseguró que “las negociaciones (con los abogados de Hugo Pérez) quedaron hasta ahí, ahora corresponderá a unos terceros definir quién tiene la razón cuando es normal que estas diferencias no se pueden convenir”.

Pérez agregó que al referirse a terceras personas seguramente el directivo se refiere al TAS o la FIFA que son los que tendrán que deberán de resolver esta problemática que se vive con el exentrenador de la ‘Selecta’.

“La única prueba que tengo y que he presentado es mi contrato, no quiero que me paguen ni más ni menos, deseo que me paguen lo justo, lo que dice el contrato, nunca ellos trataron de negociar conmigo de manera oficial, nunca me mandaron un documento donde diga que tratarán de negociar un porcentaje de lo que me terminaron de deber en mi contrato” agregó Pérez.