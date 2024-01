Josué Godoy, candidato a diputado del PDC, apuesta por dinamizar la economía y el turismo en Santa Ana

Apoya el régimen de excepción y tiene claros objetivos de dinamizar la economía y el turismo en Santa Ana, el candidato a diputado Josué Godoy pretende ganar un curul para las próximas elecciones de 2024 ahora bajo la bandera del partido PDC.

El candidato fungió como diputado suplente del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en el 2015-2018 y diputado propietario del mismo partido del 2018-2021, al mismo tiempo fue Presidente del Grupo Parlamentario de Jóvenes de la Asamblea.

Candidato, usted formó parte de las filas de ARENA ¿Qué le hizo renunciar al partido y formar parte del proyecto PDC?

Siempre me gustó la política, desde pequeño, siempre involucrado en actividades que se realizaban en la comunidad, era el organizador de las posadas navideñas. Más grande me involucré en organizaciones de la sociedad civil y es así como entré a la política.

Fui director de la Juventud de ARENA en Santa Ana, fui diputado suplente, diputado propietario, pero al perder las elecciones de 2019 ARENA perdió rumbo y fue secuestrado por un COENA corporativo, que quería que todos los diputados trabajarán para los intereses de un pequeño grupo, en eso que viene la pandemia, con lo cual se quiso bloquear todas las iniciativas para financiar los insumos médicos por ese pleito que tenía con el Gobierno, por eso yo siempre vote a conciencia y en favor de la población.

También en esa coyuntura de la pandemia, acudí a una reunión en casa presidencial para lograr un entendimiento y poder desbloquear ese entrampamiento que había en la Asamblea Legislativa, asistí y fue la gota que derramó el vaso que tenía mi persona con la dirigencia del partido ARENA en ese entonces. Pues se me impide correr como candidato a diputado en 2021 a 5 días antes de las elecciones internas, es ahí donde pasó la ruptura termino mi mandato como diputado. Esperé a ver si había un cambio de la ruta de ARENA y al contrario se alejaron y cada vez más dejaron de ser una opción para la gente.

Don Reinaldo Carballo me llama al PDC y me dice: “Josué nosotros si limpiamos la mesa, nosotros expulsamos a todos los corruptos, desde el presidente del partido, que era Rodolfo Parker hasta las estructuras departamentales y municipales, y te ofrezco que seas el secretario departamental de Santa Ana, vas a tener la libertad de construir un proyecto político con jóvenes, con gente nueva, con gente con experiencia, pero que todos tengan ese espíritu de servicio”, es así como asumo el liderazgo del PDC en Santa Ana donde tenemos una alcaldía más importante que es la alcaldía de Metapán.

¿Cómo valora el actual trabajo de la actual Asamblea

He estado presente construyendo este proyecto del PDC no me he enfocado en el trabajo de la Asamblea Legislativa en este período, pues creo que la Asamblea la eligen los salvadoreños y es a ellos a quienes les tienen que rendir cuentas, los candidatos debemos enfocarnos en nuestras propuestas, lo que sí puedo decir es que los salvadoreños necesitan una opción que le represente en los territorios, porque hablando por el Departamento de Santa Ana, la gente demanda mucho porque los diputados hagan un trabajo más de territorio que de escritorio y es lo que yo estoy tratando de realizar.

Usted ha tenido experiencia como diputado, a parte de sus conocimientos, ¿Qué más puede ofrecer ahora para que el votante lo seleccione en la papeleta?

Ahora son 60 diputados, es decir que cada diputado va a representar a una mayor cantidad de salvadoreños, eso requiere un gran compromiso y una responsabilidad mayor, por lo tanto, también requiere capacidad y experiencia, esa experiencia es la que yo tengo, que yo ya he tenido la oportunidad de ser el presidente del Grupo parlamentario joven de la Asamblea Legislativa, donde se trabajan con todas las fuerzas políticas y donde se tiene que tener esa capacidad de diálogo y esa capacidad de poner en el centro las necesidades de la gente y poder concertar concretar acuerdos, en beneficios de la población.

Es algo importante y también conozco bien cómo funciona la actividad económica en San Ana, una de las principales iniciativas que llevo hoy en esta oferta política, que lo ofrezco a los santanecos, es el desarrollo económico y la generación de empleo mediante industrias verdes, como el turismo y la agricultura, entonces que genera empleos, por ejemplo, en la caficultura en la industria del café, es increíble la cantidad de empleos que se generan, desde que se siembra una semilla de café, cuando se tuesta, hasta llevarla a una taza de café. Ahí es donde industrias de turismo y agricultura se abrazan y es parte de la oferta electoral que lleva José Godoy para los santanecos.

Aprovechando la pregunta anterior, me puede ampliar su oferta legislativa y cuál sería su proyecto diferenciador o estrella que considere como novedoso para estas elecciones

Como lo decía en la respuesta anterior uno de los principales ejes de trabajo es el desarrollo económico y la generación de empleos en el Departamento de Santa Ana, mediante industrias Verdes, o amigables con el Medio Ambiente, como el turismo y la agricultura. Una de mis principales iniciativas es la creación del fondo para el Desarrollo del café, donde buscamos potenciar esta estructura es de Industria cafetalera, que por más de 100 años fue el motor económico y social de Santa Ana, y de muchos lugares de El Salvador, es increíble la cantidad que se generan desde que se siembra la plantilla, en la época de corte es increíble la cantidad de empleos que genera luego de que se que empaca verdad para exportar o se sirve en una taza de café.

También debe haber una apuesta importante por fortalecer cultivos que son competitivos para la exportación como el jocote, como el loroco, además, ya en los cultivos que sirven para el consumo nacional, algo muy importante estoy trabajando de la mano a los candidatos a alcaldes para fortalecer política pública en beneficios de los mercados municipales y de los productores municipales sabemos que los mercados son el corazón de la economía del municipio más pequeño hasta el municipio más grande del pueblo más chiquito hasta la ciudad, más cosmopolita, mi plataforma legislativa orientada al desarrollo económico mediante industrias verdes.

Otra de mis apuestas importante es trabajar para que los salvadoreños tengan un transporte público digno. Hemos visto como los transportistas hace un mal uso del subsidio que se les otorga en la Asamblea Legislativa ya que muchos de ellos tienen 30 unidades y solo sacan a trabajar 10 y las 10 que tienen en pésimas condiciones, no generalizo a todos los transportistas, pero sí en su mayoría, creo que no hace un buen uso del subsidio y yo creo que el subsidio debe ser entregado directamente a los usuarios, se debe legislar un mecanismo.

¿Cuál es su apreciación sobre el régimen de excepción?

Bueno, siendo bastante objetivo, yo creo que el régimen de excepción ha sido una herramienta que le ha devuelto la seguridad a los salvadoreños, yo que camino los territorios a diario, hay muchos padres de familia que están muy contentos, que sus hijos pueden ir de un lado al otro de la ciudad o del pueblo, sin miedo a que se lo maten.

También conozco muchos comerciantes que están muy contentos de que ya no pagan extorsión y que este este dinero que antes le pagaban a los pandilleros, ahora lo pueden emplear en otras necesidades de su familia.

También conozco a algunos casos aislados de personas que han sido inocentes han sido llevadas con el régimen y es ahí donde creo que la Asamblea Legislativa tiene que tener el cuidado de cubrir todos esos vacíos para que no existan estos casos aislados, pero yo como Josué Godoy creo que esta ha sido una muy buena medida

¿Considera que hay una recurrente violación a las garantías constitucionales o más bien, es una forma de garantizar la seguridad actual en el país?

La seguridad es algo que se percibe día a día y El Salvador, hoy por hoy, es un país mucho más seguro que el que existía hace algunos años y yo creo que es momento que aprovechemos este clima de seguridad que se vive en El País. Para poder atraer inversión y dinamizar las economías locales. Creo que esa es la apuesta y ese es el reto que llevamos los candidatos a diputados de ser electos, de trabajar por dinamizar las economías locales y aprovechar esta seguridad que El Salvador vive.

¿Qué opina de la reducción de diputados?

Para mí la reducción de diputados implica una mayor responsabilidad de un mayor compromiso por cada uno de los diputados que resulten electos, y esto únicamente se lo ve a trabajando de cerca en los territorios, eso para mí, cuando fui diputado y ahora como candidato, es algo que no me preocupa porque siempre he sido sumamente territorial.

Yo siempre he dicho que las soluciones a los problemas de las personas no se encuentran únicamente en un escritorio, sino que caminando en los territorios y de la mano de la gente es cómo se encuentran esas soluciones.