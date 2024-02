ARENA se retira de las mesas de Escrutinio final 

El presidente del COENA (ARENA), Carlos Saade declaró que el partido político se retira del escrutinio de las elecciones legislativas debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no ha dado las condiciones necesarias para un conteo transparente.

“Como ARENA insistimos que si no se dan las condiciones para que este escrutinio final sea equilibrado y regido bajo las leyes no vamos a participar. No vamos a ser parte de este proceso fraudulento”, dijo el partido político.

Saade manifestó que Ya esta elección es demasiado cuestionada para que tenga algún tipo de validez a nivel internacional. Ayer fue un fracaso en la noche y ahorita, tengo entendido, que ya se paralizó el sistema otra vez.

“Le dimos la oportunidad al TSE de hacer las cosas bien, pero no lo hicieron y condiciones para las elecciones del 3 de marzo no hay”, dijo ARENA.