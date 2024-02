Yanira Berrios contratará a dos guardaespaldas

La TikToker salvadoreña, Yanira Berrios, anunció por medio de un video que empezará a contratar dos guardaespaldas debido a su “seguridad como persona” debido a que no se quiere arriesgar en las calles salvadoreñas.

“Para seguridad de mi persona, ya no me tengo que arriesgar (…) por el momento el mínimo quiero ver como trabajan, el mínimo no va a ser nada solo cuidarme”, dijo la salvadoreña por medio de un directo.

De acuerdo con la TikToker en su directo, el contratar a dos guardaespaldas se debe a alguno altercados que ha tenido recientemente, los cuales no fueron mencionados por Yanira Berrios en su live.

“No va a ser nada solo cuidarme, que nadie se acerque a mi (…) es seguridad para mi. Se dio un acontecimiento ayer y por eso necesito dos guardaespaldas” afirmó Yanira Berrios en su directo respondiendo a sus seguidores.

Video de Yanira Berrios: https://vm.tiktok.com/ZM6vk7DVH/