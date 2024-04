El tráiler del Joker 2 rompe a YouTube con millones de vistas en menos de 24 horas

¡Urgente 24!

¡Prepárate para una dosis más de locura y caos! El tan anticipado tráiler de Joker 2, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, causó furor en YouTube, superando los 8 millones de reproducciones en menos de 24 horas. La secuela, que se estrenará el 4 de octubre de 2024, promete ser todavía más fascinante que la primera entrega.

Una vez más, Joaquin Phoenix encarnará al emblemático villano, pero esta vez tendrá a Lady Gaga como su compañera de baile, interpretando a Harley Quinn. Según el tráiler, la cinta se sumergirá en un mundo musical al más puro estilo de los clásicos de Hollywood, con un toque de locura que caracteriza a este icónico personaje. Y ojo, incluso hay un guiño a La La Land.

Si en la primera película hubo guiños a Taxi Driver y The King of Jokes de Martin Scorsese, la secuela parece inspirarse en musicales como New York, New York de David Thompson y Sharon Washington.

El lanzamiento del tráiler, un día después de un pequeño adelanto, generó gran expectativa entre los fanáticos. Si bien quedan algunas interrogantes sobre la trama, el adelanto nos da una primera mirada al Joker de Joaquin Phoenix y a Harley Quinn de Lady Gaga unidos en la pantalla grande.

El tráiler también revela que gran parte de la secuela tendrá lugar en Arkham, continuando directamente el final de la primera película. Allí, Arthur Fleck conoce a Harley Quinn, quien también es paciente de la institución. Sin embargo, parece que la pareja logra escapar, ya que se les ve huyendo por las calles de Gotham.