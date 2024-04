Karla Panini «odiada» a nivel mundial por su historia de traición

Karla Panini ha sido protagonista de un sinfín de memes en las distintas redes sociales luego de, según los usuarios, traicionar a Karla Luna, quien falleció tras una lucha contra el cáncer.

Recientemente Stephanie Soo, una influencer originaria de Corea del Sur, realizó un video en youtube donde habló acerca de la historia de Karla Panini y Karla Luna en su idioma, comparándola con el drama coreano ‘Marry My Husband’, o ‘Cásate con mi esposo’ traducido al español.

Lo que desató que Panini reaccionará a tal video asegurando que la youtuber surcoreana solo lo hizo para poder monetizar, además de decir que la historia fue contada de tal manera para que ella se viera mal.

La famosa inició un romance con el esposo de su amiga, Américo Garza, por lo que el público se volcó en su contra de manera inmediata.

En los diferentes medios de comunicación comenzó a trascender que Karla Panini mantenía un romance secreti, sin embargo, la información no había sido confirmada por los involucrados.

Los rumores se acrecentaron después de que las famosas anunciaron el final de “Las Lavanderas”, un proyecto en el que habían trabajado juntas por 8 años.

¿Por qué Karla Panini se hizo viral en redes sociales?

En el 2015, Karla Luna brindó una entrevista a Platanito, donde confesó que descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga, Karla Panini. A partir de ese momento, esta última recibió un sinfín de críticas por parte del público.

Cabe destacar que, cinco años antes de la entrevista que ofreció Luna, había sido diagnosticada con cáncer de matriz tras convertirse en madre por cuarta ocasión. “Sí, llegamos a ser las mejores amigas, ya teníamos de conocernos, antes de Lavanderas, unos años más, fueron alrededor de 12 años de amistad, pero en sí, una amistad que fue una hermandad fue hasta el momento de Lavanderas. Era mi confidente, era mi amiga, era mi hermana, esa persona que dices ‘esta va a ser mi amiga hasta mi vejez’, yo así lo pensaba”, dijo en su momento Luna.

La famosa recordó el momento en el que su amiga le reveló lo que estaba ocurriendo con Américo. “Cuando habla conmigo, me dice: ‘tengo algo que confesarte, porque yo ya no puedo con esta situación. Hace alrededor de 4 o 5 años, yo besé a tu esposo. Yo quería estar con él en algún momento y me imaginaba si tú no estuvieras aquí, yo podría hacer una vida con él. Yo me llegué a enamorar de él’”, declaró.

Luna mencionó que se quedó sumamente sorprendida por lo que estaba ocurriendo, pues no podía creer que su mejor amiga tuviera un romance con su esposo.