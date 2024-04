La Agencia Mundial Antidopaje en plena tormenta a tres meses de París-2024

Irregularidades, incompetencia, clemencia con China: desde hace unos días la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se encuentra en el epicentro de un escándalo que afecta a la lucha contra el dopaje, acusada de haber encubierto los positivos de 23 nadadores chinos en 2021.

Este caso, una «bomba de racimo» activada a tres meses de los Juegos de París, podría poner en peligro todo el sistema y la arquitectura de la lucha mundial contra el dopaje, según diferentes fuentes implicadas en este ámbito.

. ¿Por qué no fueron suspendidos los nadadores chinos?

Normalmente, cuando un deportista da positivo a una sustancia prohibida, es sancionado automáticamente, tal y como impone la AMA a todas las agencias antidopaje. En este caso, la Agencia Antidopaje China (CHINADA) no suspendió a los 23 nadadores que a comienzos de 2021 dieron positivo por trimetazidina, una sustancia prescrita a personas con problemas cardíacos y que está incluida en la lista de productos dopantes desde 2014, ya que mejora la circulación sanguínea.

En el pasado, deportistas como el nadador chino Sun Yang, triple campeón olímpico, y la joven estrella del patinaje ruso Kamila Valieva, fueron suspendidos tras dar positivo a esta sustancia.

En una conferencia de prensa convocada el lunes la AMA trató de explicar lo sucedido: una cláusula, casi nunca utilizada, permite de no suspender a un deportista de manera automática si declara antes.

«Salvo que, en este caso, los nadadores y las nadadoras implicadas no pudieron dar su versión, ya que las restricciones por el Covid-19 no lo permitían», según una fuente próxima al antidopaje francés. ¿Por qué la CHINADA no les tomó declaración por videoconferencia? Una pregunta sin respuesta por ahora.

. Una investigación bajo sospecha

La manera cómo la CHINADA presentó su investigación «no se ajusta en absoluto a las reglas que impone habitualmente la AMA», según una fuente judicial. Cuando se detecta una sustancia prohibida en el organismo de un deportista, es éste el que debe demostrar una eventual contaminación y la ausencia de intención de doparse.

«El principio aplicado es que con este tipo de sustancias, existe una presunción de dopaje. Puede revocarse, pero es el deportista el que debe aportar los elementos», añade esta fuente judicial. En el caso de los nadadores chinos, la investigación la llevó a cabo el Ministerio de Seguridad Pública, vinculado a los servicios secretos chinos, según la cadena de televisión alemana ARD, que destapó el caso el pasado sábado junto al New York Times.

Fue después cuando la CHINADA transmitió en marzo de 2021 el informe a la AMA, concluyendo que se trataba de una contaminación alimentaria a través de la comida servida por el hotel en el que residían los deportistas.

«Es bastante quijotesco, es como si un policía le para por un exceso de velocidad y al mismo tiempo se enfunda la toga para defenderle», resume otra fuente.

. ¿Por qué la AMA validó el proceso chino?

Es el eslabón perdido en esta asunto. «Nadie entiende por qué la AMA no hizo nada, ni dijo nada», admite una fuente. El papel de la AMA, gendarme mundial de la lucha antidopaje, consiste sobre todo en controlar la legalidad de los procesos de las agencias antidopaje. Y tiene la reputación de ser intransigente en lo referente al respeto de las reglas. «Cuando un país se sale un pelo del marco impuesto por la AMA, normalmente recibe una amonestación», añade otra fuente vinculada al antidopaje francés.

En el caso chino, «hubo demasiadas irregularidades, zonas oscuras como para dejarlo pasar», asegura esta fuente. La AMA tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para recurrir una decisión de una agencia antidopaje, como ocurrió por ejemplo en el caso de la patinadora rusa Valieva. Pero no fue el caso. «Cuando vemos el comportamiento de la AMA con Rusia en el caso Valieva, el contraste es evidente y provoca interrogantes», dice.

. ¿Un sistema en peligro?

Este caso podría tener consecuencias gravísimas, coincidieron varios actores de la lucha contra el dopaje. «Existe claramente un riesgo de secesión de Estados Unidos y si se va, se acabó», resume la fuente judicial. Después de la revelación del caso, el patrón del antidopaje estadounidense Travis Tygart y el jefe de la AMA Witold Banka se han enfrentado abiertamente.

Estados Unidos acepta difícilmente la autoridad de este órgano que no está vinculado a ningún Estado y del que es su financiador más importante, pero este caso puede dar un golpe fatal a la confianza que los países dan a la AMA.

En un comunicado publicado este martes, la agencia estadounidense (USADA) señaló un «fracaso evidente del sistema mundial antidopaje» y reclamó una refundación de la AMA.

«Hacemos un llamado urgente a los gobiernos y a los líderes deportivos para que den un paso al frente y adopten medidas inmediatas para garantizar la real independencia, supervisión y responsabilidad del sistema antidopaje global para que el mundo puede tener confianza en el sistema y en quienes lo dirigen», añadió el organismo.

