Luis Enrique denuncia «las especulaciones de todo tipo» sobre su relación con Mbappé

El entrenador español de París SG, Luis Enrique, denunció este martes «las especulaciones de todo tipo» sobre su relación con Kylian Mbappé luego de que la estrella francesa esté jugando menos minutos tras anunciar a los dirigentes del club su marcha al término de la temporada.

En la conferencia de prensa en la víspera del partido de semifinales de la copa francesa contra Rennes, el técnico fue preguntado por la actitud de Mbappé al ser sustituido el domingo en la victoria contra el Marsella.

«Lo que es curioso es todo lo que se dice, por una parte de los periodistas, a partir de una noticia inventada. Alguien se ha inventado un insulto (con las imágenes de televisión) y a partir de ahí especulaciones de todo tipo», criticó Luis Enrique.

Mbappé también publicó en Instagram una foto suya, de espaldas y aguantando con la mano el brazalete de capitán, cuando abandonaba el terreno de juego del Velódromo de Marsella.

«Vivo todo esto con total tranquilidad. Estoy muy contento con todos los jugadores, Kylian incluido. Siempre se ha comportado de manera admirable», señaló el asturiano.

Los comentarios «no me afectan, no los escucho, no los leo», insistió el extécnico de Barcelona, que se enfrentará a su antiguo equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el 10 y 16 de abril.

PSG, líder destacado de la Ligue 1, está en disposición de hacer un triplete histórico: «Me encantaría que acabara bien para PSG, para Kylian, para todo el mundo… Todos estamos en el mismo barco», concluyó.

© Agence France-Presse