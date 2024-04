Monterrey remonta en Miami y Pachuca sentencia en cuartos de Concacaf

Aprovechando la ausencia de Lionel Messi, el Monterrey sacó el miércoles un valioso triunfo 2-1 de la cancha del Inter Miami en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, en los que Pachuca liquidó 5-0 a Herediano.

Estos resultados acercan la posibilidad de un pleno mexicano en semifinales, después de que el martes América goleara 4-0 al New England Revolution y Tigres empatara 1-1 en la casa de Columbus Crew.

Monterrey, cinco veces campeón del torneo, se vio favorecido por la baja de Messi por lesión y por la expulsión del joven volante hondureño David Ruiz, que generó un vuelco en el partido en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida).

El Inter se había adelantado con un gol del joven central argentino Tomás Avilés en el minuto 19 y controlaba el juego hasta que Ruiz vio una segunda tarjeta amarilla por soltar un manotazo en la cabeza al argentino Maxi Meza en el 65.

Los ‘Rayados’ aprovecharon el error del hondureño, de 20 años, para remontar con dianas de Meza en el 69 y de otro argentino, Jorge Rodríguez, en el 89 con un espectacular disparo a la escuadra desde fuera del área.

Aunque entrenó el martes con sus compañeros, Messi vio el partido desde un palco debido a la lesión de isquiotibiales que le tiene de baja desde el 13 de marzo.

Messi «va a partido a partido. Este no era el partido para que él esté, no estaba listo», declaró después el técnico Gerardo Martino, que no confirmó la presencia de su estrella para el juego de vuelta del 10 de abril en Monterrey.

«Cada día se siente mejor, sólo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande», subrayó el ‘Tata’, que sí contó con sus otras tres exfiguras del Barcelona, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

– Triplete de Rondón –

En el cierre de la ida de cuartos, Pachuca puso pie y medio en semifinales al machacar de visitante 5-0 al Herediano costarricense con un triplete del veterano Salomón Rondón.

El delantero venezolano comenzó su exhibición con un trallazo desde fuera del área en el minuto 3 y selló su segundo ‘hat-trick’ en la competición con otras dianas en el 16 y 68.

Los jóvenes atacantes mexicanos Alexei Domínguez y Alan Bautista completaron la manita en los minuto 55 y 90.

Pachuca, que hospedará el juego de vuelta el 10 de abril, tiene así en bandeja su paso a las semifinales del torneo, que ofrece un boleto al Mundial de Clubes de la FIFA de 2025.

— Partidos de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf:

– Martes:

Columbus Crew (USA) – Tigres (MEX) 1-1

New England Revolution (USA) – América (MEX) 0-4

– Miércoles:

Inter Miami (USA) – Monterrey (MEX) 1-2

Herediano (CRC) – Pachuca (MEX) 0-5

