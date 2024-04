Presentan a Francis Castillo para representar a El Salvador

La Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT), anunció al jugador Francis Castillo, quien, aprobado por la FIFA, podrá representar a El Salvador en competencias internacionales.

“¡Emoción total! Francis es oficialmente #AzulYBlanco Damos la bienvenida a Francis Castillo a casa, listo para hacer historia con la camiseta de #LaSelecta ¡Vamos con todo!”, mencionó la FESFUT en su cuenta de X.

Según la información brindada por la FESFUT Castillo externó su confianza en el proyecto expresado por FESFUT, por lo cual presentó la solicitud para que el jugador pueda jugar con los equipos nacionales.

Por otro lado, el director deportivo de la selección de fútbol de Nicaragua, habló sobre el caso de Francis Castillo, capitán del combinado sub-20 nica que la semana pasada tuvo un acercamiento con El Salvador.

«He hablado con los de El Salvador que no podemos estar jugando así. El jugador estaba en la prelista de ellos y al final el papá decidió que jugara con nosotros donde se le dio el mismos tratamiento que a otros jugadores. Entendemos que El Salvador lo va a convocar, no a la mayor porque no ha debutado en la primera división», agregó.