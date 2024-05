CENSO continuó su jornada en diferentes puntos del país

El Censo de población y vivienda 2024 continuó este viernes su jornada de trabajo en todo el territorio nacional, en el cual se han desplegado miles de censistas que visitan los hogares salvadoreños en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, Cabañas, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.



Este proyecto no solo es clave para el desarrollo económico y social del país, sino también permitirá conocer detalles específicos de la población. Brindar información a los censistas permitirá la creación de mejores políticas gubernamentales que lleven bienestar y progreso a cada rincón del país.

Después de 17 años de no tener un dato sobre el número de habitantes y de sus condiciones de vida, el Banco Central de Reserva (BCR), alineándose con la estrategia del Presidente Nayib Bukele, ha invertido en tecnología y realizado grandes esfuerzos para realizar el primer censo 100% digital, el cual esta siendo posible gracias a la actualización cartográfica de 2023.



En esta labor están participando más de 10 mil elementos, los cuales durante 2 meses y medio harán un levantamiento de información en las diferentes localidades en las que residen. Con esto, no solo se obtendrá valiosa información de los habitantes sino también se están generando empleos para los salvadoreños.



La participación de todos es vital para obtener información oportuna y lo más certera posible, lo que mostrará cómo ha cambiado el país en casi 2 décadas en las que no se ha realizado. Para que todos se sumen a este esfuerzo, cada censista porta un carné con un código de identificación y QR que los salvadoreños podrán verificar y puedan brindar la información con absoluta seguridad y confidencialidad. Así que haz tu parte y ¡Ábrele la puerta al censo 2024!