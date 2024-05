Colaboración

En mayo se vienen los espectáculos Noche de divas, Balada del rock y un homenaje sinfónico a Ricardo Arjona

La productora salvadoreña PROMUSICA presenta su agenda de eventos en colaboración con Hotel Real Intercontinetal para este mes de mayo 2024, una variedad de especiales para los gustos y colores de todos, conoce los detalles.

SERENATA PARA MAMÁ/ NOCHE DE DIVAS.

Celebrando a las madrecitas este 09 de mayo se viene el especial NOCHE DE DIVAS, un espectáculo en la voz de la cantante Luzma Andrade acompañada de Proyecto Génesis, talentosos músicos salvadoreños interpretando reconocidos temas de artistas como: Rocío Durcal, Ana Gabriel, Yuridia, Natalia Jiménez, Thalia, Pandora y muchos más.

El evento se realizará el día jueves 09 de mayo en las instalaciones del Hotel Real Intercontinental a partir de las 7:00pm, la entrada tiene un costo de $15 a la venta en www.smartticket.fun

SERENATA PARA MAMÁ Noche de Divas, tres horas de show con un homenaje a los éxitos de las canciones más queridas del pop en español interpretadas por las mejores voces de la historia en de la música en español preparado para todas las madres salvadoreñas.

RADIO ASTRAL PRESENTA LA BALADA DEL ROCK EN CONCIERTO

Cuantos no recuerdan aquella dorada época de los 90s escuchando el emblemático programa radial de Radio Astral: “LA BALADA DEL ROCK”, ahora lo podrás vivir en concierto, un homenaje a las grandes baladas nacionales e internacionales que han marcado la historia del rock de artistas como Soda Stereo, Héroes del Silencio, Rata Blanca, U2, Bon Jovi, Guns and Roses, Iron Maiden, además no podrá faltar las baladas nacionales que marcaron la época con artistas como Adrenalina, Roberto Salamanca, Sobre Tierra, Broncco, Gilber Cáceres, entre otros.

Se parte este próximo viernes 17 de mayo, en Hotel Real Intercontinental, 7:00pm, entrada $15 a la venta en Smartticket de una noche especial con tus baladas favoritas interpretadas en vivo bajo la conducción de Carlos Miranda.

“ARJONA” HOMENAJE SINFONICO

Por primera vez se realizará el Homenaje Sinfónico al artista más consagrado de la región Centroamericana, Ricardo Arjona, disfruta de un concierto con Orquesta Sinfónica dirigida por el maestro David Pimentel ejecutando grandes éxitos como: Se nos muere el amor, Apnea, Ella, El Amor, Cavernícolas, Por qué es tan cruel el amor y muchos más en la voz de Carlos Ruano.

Un repertorio para cantar y dedicar a realizarse el día sábado 18 de mayo, en Hotel Real Intercontinental, 7:00pm, entrada general $20 a la venta en Smartticket.