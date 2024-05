República Dominicana elige presidente con Haití como telón de fondo

República Dominicana elige este domingo a su próximo presidente, con el mandatario saliente Luis Abinader favorito a un segundo mandato de cuatro años por la bonanza de la economía y sus duras políticas hacia el vecino Haití.

Los dos países comparten la isla caribeña de La Española, pero existe un fuerte contraste entre la República Dominicana, más próspera, y su empobrecido vecino, sumido en el caos y la violencia de las pandillas criminales que controlan buena parte de su territorio.

Más de 8 de los 11,2 millones de dominicanos están llamados a las urnas para este proceso donde también se renueva el Congreso.

Aunque hay nueve candidatos a presidente, Abinader aparece en las encuestas como el seguro ganador, con 60% de la intención de voto, seguido muy de lejos por el expresidente Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2012), con 25%.

– «Madurez democrática» –

Todo indica que Abinader tendría los votos suficientes para evitar una segunda vuelta (50% del escrutinio + 1 voto).

«Voté por Abinader… en realidad ha hecho un buen gobierno», dijo a la AFP María Ramona Antonio, una odontóloga de 74 años. «El turismo mira cómo va, que es la mejor fuente de trabajo para nosotros… las carreteras construidas, aquellas personas necesitadas que ahora tienen un seguro de salud», acotó.

«Debe ser Leonel» el próximo presidente, dijo por su parte Jonas Mancebo, un comerciante de 32 años, en un sector popular de Santo Domingo. «Muchas cosas pueden mejorar».

El proceso electoral -que abrió oficialmente a las 07H00 locales (11H00 GMT)- se desarrolla con normalidad. Se extenderá hasta las 17H00 (21H00), y se prevé que el primer boletín de resultados llegue tres horas después.

Es la segunda elección que el país organiza este año, después de las municipales de febrero en las que arrasó el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de Abinader y que expertos consideraban un termómetro para la presidencial.

«Este es un país que tiene mucha madurez democrática», celebró Abinader tras votar en Santo Domingo. «La democracia dominicana está fortalecida y saldrá fortalecida».

«Estamos confiantes», dijo Fernández después de sufragar en un barrio obrero de la capital. «Hemos visto una gran asistencia, concurrencia de la ciudadanía dominicana a estas urnas».

«Hasta el momento no se han reportado grandes o importantes incidencias, todo va transcurriendo normalmente», añadió el opositor, que por estos días alertó sobre la vieja práctica de compra de votos por un plato de comida.

– Haití –

Abinader goza de una aprobación de 70%, en parte por su dura política hacia la migración haitiana, que prometió mantener en un eventual segundo mandato.

Desde que llegó al poder, aumentó las redadas migratorias y multiplicó las deportaciones, levantó un muro en parte de la frontera con Haití y cerró la migración desde el vecino país.

«¿Haití? Nosotros lo que queremos es que toda esa gente se vaya para allá para su Haití, eso nos está afectando mucho», dijo Deisy Castillo, una electora de 74 años.

«Me gusta la posición actual de mantener la soberanía; no me gusta el atropello contra los hermanos haitianos, pero sí una política bastante marcada de nacionalidad», señaló por su parte Javier Taveras, de 38 años, que no obstante mostró dudas sobre la verja fronteriza. «No sé qué tan efectivo sea».

Abinader se felicita asimismo por los logros económicos de su administración: habla de alto crecimiento, inflación «dentro del rango» y bajo desempleo. El Banco Mundial proyecta un alza de 5% del PIB al cierre del año, igual que el FMI, que destaca el «potencial» del país «para convertirse en una economía avanzada» en las próximas décadas.

Fernández, no obstante, denuncia una manipulación de las cifras y promete más crecimiento. «Volveremos a comer», repite en una crítica al alza del costo de la canasta básica, que tuvo un incremento en 2023 de 3,56% respecto a 2022.

«Espero estabilidad económica del próximo gobierno», pidió Taveras.

