«Deadpool & Wolverine» tiene el sexto mayor estreno de todos los tiempos

«Deadpool & Wolverine» tuvo un domingo mejor de lo previsto. La película de cómics recaudó $211 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, dijo Disney el lunes.

Son $6 millones de dólares más de lo que se estimó el domingo, lo que coloca a «Deadpool y Wolverine» en una liga diferente. Ya había batido el récord para una película con clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés). Pero la película dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman ahora cuenta con el sexto fin de semana de estreno más alto de todos los tiempos, superando a «Jurassic World», que se estrenó con $208.8 millones de dólares en 2015.

The Walt Disney Co. ahora puede reclamar cinco de los seis estrenos de taquilla más grandes de la historia, sin tener en cuenta la inflación, incluidas dos películas de «Avengers», «Endgame» e «Infinity War», y dos películas de «Star Wars», «The Force Awakens» («El despertar de la Fuerza») y «The Last Jedi» («Los últimos jedi»). El único caso atípico es el segundo lugar, «Spider-Man: No Way Home» («Spider-Man: Sin camino a casa»), estrenada por Sony y producida por Marvel Studios.

El rendimiento superior de «Deadpool & Wolverine» también impulsó su cifra global a $444.3 millones de dólares, superando a «Avatar: The Way of Water» («Avatar: El camino del agua»).