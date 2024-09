Lady Gaga se sincera sobre los rumores de que era hombre: “No me sentí víctima”

Lady Gaga ha sido reconocida por su carrera musical, que ya suma varias décadas. Además, en los últimos años, ha incursionado en la industria cinematográfica, donde ha sido reconocida en algunas de las galas de premios más importantes, incluidos los Academy Awards.

Además de su trayectoria, Gaga, cuyo nombre oficial es Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha acaparado los titulares por varios rumores sobre su sexo, los cuales han afirmado por años que la cantante es hombre.

La actriz ha hablado sobre los rumores en varias ocasiones, pero nunca los había desmentido, hasta ahora.

Lady Gaga revela por qué no desmintió los rumores de que era hombre: “No me sentí víctima”

Durante una aparición en ‘What’s Next? The Future With Bill Gates’ de Netflix, Gaga se sinceró sobre los rumores.

“Cuando tenía poco más de 20 años, corría el rumor de que era un hombre. Fui por todo el mundo. Viajé para hacer giras y promocionar mis discos y en casi todas las entrevistas a las que asistí, había imágenes en Internet que habían sido manipuladas, y me decían: “Hay rumores de que eres un hombre. ¿Qué tienes que decir al respecto?”, cuenta Gaga a Gates.

La estrella de ‘A Star is Born’ dijo que nunca respondió a las preguntas porque no se sentía “como una víctima con esa mentira”. “Y pensé: ¿Qué pasa con un niño que está siendo acusado de eso y que pensaría que una figura pública como yo se sentiría avergonzada?”, agregó.

“He estado en situaciones en las que corregir un rumor no era lo mejor para el bienestar de otras personas. En ese caso, traté de provocar la reflexión y ser disruptiva de otra manera. Traté de usar la desinformación para crear otro punto disruptivo”, dijo también la cantante.