El último baile de Britney Spears en Instagram que se ha vuelto completamente viral

Hacía ya varios días que no veíamos a la cantante Britney Spears con uno de sus bailes frente a la cámara. Este miércoles 2 de octubre, ha vuelto a hacerlo y, como viene siendo habitual, las imágenes están dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales en las últimas horas.

La estadounidense, de 42 años, aparece ataviada con un diminuto bikini con los colores de la bandera de Brasil, sombrero, gafas de sol y botas altas. Una mezcla cuanto menos extraña, pero que no sorprende en absoluto viniendo de ella.