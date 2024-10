Investigan si Liam Payne intentó fumar crack antes de morir

El posible consumo de drogas de Liam Payne es el foco de los investigadores que intentan esclarecer su muerte, ocurrida este miércoles en el hotel Casa Sur del barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde cayó diez metros al vacío. El fiscal Marcelo Roma, a cargo de resolver el caso, sospecha de un suicidio.

Según informaron fuentes judiciales, Roma cree que el ex cantante de One Direction se quitó la vida en medio de un episodio de salud mental inducido por el consumo de estupefacientes. “Se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”, asegura un comunicado de la fiscalía, difundido en el sitio oficial de la Procuración.

En la habitación que ocupaba el cantante, la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad encontró una botella de whisky y un polvo blanco, que deberá ser testeado en un laboratorio químico forense para determinar si se trata de cocaína.