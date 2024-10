Realizan Simulacro Nacional ante Terremotos 2024

Redacción: Dennis Leiva

Con la finalidad de atender eventos con una visión prospectiva en El Salvador, tomando en cuenta que el país es altamente sísmico, se desarrollará la Semana de Reducción de Riesgo de Desastres 2024, entre el 14 y el 18 de octubre.

“Como saben, hemos venido en los últimos años siendo muy enfáticos en la necesidad de probar nuestras capacidades y no solamente me refiero a las de la Dirección General de Protección Civil, de la Dirección de Albergues, del Cuerpo de Bomberos o de las demás instituciones del sistema, me refiero a la sociedad salvadoreña como tal”, dijo el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

Además, el jueves 17 de octubre se llevará a cabo el Simulacro Nacional ante Terremotos 2024, a las 11:00 a. m., que simulará un sismo de magnitud 7.6 con epicentro frente a las costas de La Libertad.

Ese mismo día, se realizará la intervención en el centro comercial Plaza Merliot, con la participación de la Dirección General de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Emergencias Médicas, la Policía Nacional Civil, los gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte y el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional del centro comercial.