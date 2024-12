Cacahuatique pasa a semifinales de la LMF

Redacción: Dennis Leiva

Cacahuatique sorprende en la LMF tras conseguir su boleto a semifinales. El equipo migueleño venció (3) 1 – 1 (1) por penales al Municipal Limeño, llegando por primera vez a semifinales de la Liga Mayor de Futbol.

El encuentro disputado en el Estadio Municipal Chapeltique, tuvo solo una anotación de Municipal Limeño por parte de Bryan Paz al 10′. Pese a conseguir el empate el conjunto de la Unión cayó derrotado en penaltis.

Otro que cayó en penaltis fue Alianza quien perdió 3-5 contra Isidro Metapán. El partido que quedó 0-0 en el Jorge “Calero” Suarez el cuadro capitalino vio la derrota ante Isidro Metapán.

Firpo es otro equipó eliminado en cuartos de final. El encuentro en el Estadio Sergio Torres Rivera Once Deportivo anotó el primer tanto al 17′ por Josué Rivera, y Firpo firmó el 1-1, al 42′ por parte de Styven Vásquez. Tras un empate Once deportivo ganó por diferencia de goles tras ganar 2-1 el primer encuentro.

Águila también quedo fuera de la LMF. El mítico estadio Cuscatlán albergo el segundo partido entre Águila y FAS, para esta ocasión Rafael Tejada al 88’ sentenció el boleto para el cuadro emplumado.

Las semifinales de la LMF quedaron de la siguiente manera, Cacahuatique vs Once Deportivo y FAS vs Isidro Metapán.