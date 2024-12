¿Qué pasó con Eugenio Derbez y Selena Gomez? Por este motivo se disculpó el actor mexicano

Eugenio Derbez encendió las redes sociales luego de que hiciera una serie de declaraciones referentes a la actuación de Selena Gomez en la nueva película “Emilia Pérez”, lo que generó que en redes tundieron al actor mexicano.

En medio de la polémica, la cantante y actriz no se quedó callada y respondió a las críticas del protagonista de “La Familia P. Luche”, lo que intensificó la controversia en redes sociales al grado de que el mexicano se pronunció ante la controversia.

Selena Gomez responde a las críticas de Eugenio Derbez

El actor de 63 años se vio involucrado en una polémica luego de sus críticas hacia la actuación de la intérprete de “Calm Down”, pues durante su entrevista con la youtuber Gaby Meza en donde hablaron de la cinta “Emilia Pérez” en donde participa la estadounidense.

Dentro de sus críticas hacia la actuación de la estrella de Disney, el mexicano cuestiona la participación de la joven debido a su pronunciación del idioma español, pues considero que esto era “indefendible”.

“No puedo creer que nadie esté hablando de eso. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español. (…) La primera vez que la vi, o sea me gustó la película, quitando lo de Selena, que sí te brinca mucho, pero tiene cosas muy rescatables”, comentó el famoso.

Los comentarios del intérprete de “No se aceptan devoluciones” causaron descontento entre los fanáticos de la artista, al grado que la polémica llegó hasta la misma Selena quien se defendió de las críticas con un contundente mensaje en TikTok.

“Entiendo tus argumentos… Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita el valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”, respondió la empresaria de Rare Beauty.

Eugenio Derbez se disculpa tras comentarios a Selena Gomez

En medio de la polémica por sus comentarios sobre la actuación de la cantante en la cinta multipremiada en el Festival de Cannes y tras ser tundido en las redes sociales por los seguidores de la famosa decidió publicar una disculpa pública,

“Querida Selena, te pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo”, dice el comunicado.

Por otro lado, se pronunció ante sus palabras ya que consideró que estas están en contra de la solidaridad y apoyo que deben tener como latinos dentro de la industria.

“Como latinos siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. (…) Me voy de esto con una lección importante aprendida Si bien entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, debes saber que vienen del corazón”, agregó el actor mexicano.