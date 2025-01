El gran artífice del milagro Keylor en Newell’s

Sergio Hoyos | as

Keylor Navas fue presentado oficialmente como jugador de Newell’s Old Boys. El portero internacional con Costa Rica vivirá su primera etapa en la Liga Profesional Argentina. Se encontraba libre tras finalizar contrato con el PSG en el pasado mercado de fichajes.

El ex del Real Madrid tuvo sus primeras palabras como futbolista de La Lepra. Enfatizó la importancia del presidente del club, Ignacio Astore, para cerrar su llegada al histórico equipo sudamericano: “Muy contento de estar aquí. Hoy es un día importante para mi carrera, para mi vida. Tomé la decisión, en gran parte, por el presidente. Nacho (Ignacio Astore), la verdad, me dio confianza desde el primer momento. Tuvimos varias conversaciones. La transparencia y honestidad con la que me habló me generó esa confianza. Me sentí muy tranquilo”.

Además, confirmó la charla que mantuvo con su excompañero en el Paris Saint Germain, Leo Messi, en los días previos a confirmarse su llegada al club que vio nacer al nueve veces Balón de Oro: “Con Leo tuve alguna conversación. Él y su familia tienen recuerdos lindos de París cuando fuimos compañeros. Le tenemos un gran aprecio. Estoy al tanto de las grandes figuras que pasaron por este gran club, el legado que dejaron, los momentos brillantes que Newell’s ha tenido en toda su historia. Es un club bastante conocido a nivel mundial”, declaró.

La inactividad del legendario guardameta podría ser un problema, debido a la cantidad de meses que encadena sin jugar y a los pocos minutos que acumuló durante la temporada pasada -disputó un total de seis encuentros-. No obstante, Navas se encargó de calmar los ánimos y aseguró estar en un gran momento, gracias a su profesionalidad: “Estoy muy bien. Gracias a Dios, durante este tiempo afuera de las canchas, no salí nunca, seguí entrenando y trabajando fuerte. Tenía que recargar esas baterías, quitar un poco el peso mental de algunas situaciones que pasamos. Tengo clarísimo que estoy en perfectas condiciones para jugar. Me deja muy feliz, me siento con confianza. Como futbolista, es muy importante».

l próximo 16 de febrero vivirá su primer clásico argentino contra Rosario Central. El portero de 37 años no ocultó sus ganas por afrontar un enfrentamiento de tal calibre: “En todos los países el clásico es el clásico, es importante para la afición. Como futbolistas tenemos que darle la seriedad del caso que se merece, respetando el trabajo diario es como uno está cerca de ganar. Tenemos que enfocarnos en partido a partido para llegar al clásico al 100 por ciento, con convicción, ganas y con la confianza de que podemos hacer un gran partido y ganar. Ojalá así sea y podamos disfrutar en nuestra cancha y sentir a la mejor afición».