Cristiano Ronaldo: “Soy el jugador más completo que ha existido” 

El astro portugués, Cristiano Ronaldo recientemente en una entrevista, mencionó que es el mejor futbolista de la historia debido a que el jugador de niño tenía una meta muy clara: convertirse en el mejor futbolista del mundo.

Tras años de disciplina y perseverancia, hoy, el portugués tiene la facultad para decir que lo es. Como pocas veces, el futbolista concedió una sincera entrevista con el director de televisión Edu Aguirre.

«¿Eres el mejor jugador de la historia?», fue la pregunta que le formuló Edu Aguirre y que respondió de inmediato: «Yo creo que sí, sinceramente, no he visto nadie mejor que yo, lo digo de corazón», dijo.

«Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido». El jugador, quien ostenta el título del máximo goleador internacional de la historia.