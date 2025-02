FOTOS + VIDEOS | HA*ASH abrió la temporada de conciertos 2025 con un show cargado de energía

Por Liset Orellana

Las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole forman uno de los dúos más importantes en la música hispanoamericana. Y fue un lujo que la temporada de conciertos en El Salvador para este 2025 se inaugurara con las buenas vibras y la buena música de HA*ASH.

El dueto promociona desde el año pasada su más reciente producción musical en el «Haashville» tour que a llevada a las hermanas de origen estadounidense a diferentes partes del mundo. El Salvador, esperaba con ansias la llegada de este dúo que se ha colado en el gusto de mujeres y hombres por sus letras de amor, desamor y despecho.

La velada comenzó con la artista salvadoreña, Karla González, quien preparó al público al interpretar canciones románticas y «de dolor».

Cerca de las 9:30 pm, el escenario ubicado en el Complejo Deportivo del Estadio Cuscatlán en San Salvador, recibió a Hanna y a Ashley, quienes con una enorme sonrisa recibieron los gritos y aplausos del público.

Carismáticas y enormemente talentosas, las HA*ASH llevaron al público por grandes interpretaciones como: No te quiero nada, Te dejo en libertad, Eso no va a suceder, Ex de verdad, Destino o Casualidad, ¿Qué hago yo?, Perdón, perdón, 30 de febrero, Estes donde estés, Lo aprendí de ti, entre otros éxitos.

«Lo que más deseamos esta noche es que la pasen bien, que canten, bailen, griten, lloren, hagan lo que quieran hacer. Esta noche HA*ASH es de El Salvador», dijo Hanna, la mayor de las hermanas.