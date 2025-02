Modric aseguró que el Real Madrid puede «crecer como equipo»

Luka Modric aseguró que su gol en el duelo entre Real Madrid y Girona fue «bonito y especial», quedó satisfecho de la imagen dejada tras el desgaste de jugar a media semana en la Champions League Manchester City y está convencido de que aún pueden «crecer como equipo».

«Es una victoria muy importante, hay que seguir en la pelea. Creo que hemos hecho muy buen partido después de la gran noche del otro día. No es fácil después de tanto desgaste otra vez mentalizarse y hacer un buen partido como hemos hecho. Lo tenemos que hacer cada día que nos toca jugar para seguir creciendo como equipo», valoró.

«Los últimos partidos demuestran que estamos en un muy buen momento. Hay que seguir, no podemos bajar y darnos por satisfechos con lo hecho. Todavía podemos crecer como equipo», añadió en Real Madrid Tv.

La afición del Bernabéu despidió en pie y con una gran ovación a Modric cuando fue sustituido. «Estoy muy agradecido y orgulloso por el cariño que me demuestra todos los días el madridismo. Hoy lo hicieron otra vez y les doy las gracias», dijo.

Sobre su gol, un derechazo a la escuadra desde fuera del área, no supo Modric si está entre los más bonitos marcados con el Real Madrid: «Hay que tirar. Me quedé solo, controlé el balón, le pegué bien y entró. No sé si es de los mejores goles, es bonito y especial por hacerlo en casa, en el Bernabéu, ante la afición».