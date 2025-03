¡Campeones del Premundial! 

Redacción: Dennis Leiva

Invictos hasta el final. La Selecta no solo consiguió su boleto para Seychelles 2025 sino se coronó campeón del Premundial Bahamas 2025 sin albergar ninguna derrota en el historial de dicho evento.

El partido inicio de buena cara para Guatemala con una contundente 1-0, sin embargo, Elmer Robles impuso la presencia del conjunto salvadoreño y firmó el 1-1.

Para el segundo periodo, Erick Nájera se pintó de súper héroe y puso el 2-1 a favor de La Selecta. A pesar de no tener tantos goles no dejo de ser un partido no apto para cardiacos.

Con estos resultados, El Salvador y Guatemala, son los dos ganadores que viajarán hacia Seychelles, la 13.ª edición del torneo y el primer mundial de futbol playa que se desarrollará en África.