Guns N’ Roses visita el suelo salvadoreño por segunda ocasión 

La banda estadounidense Guns N’ Roses regresa a El Salvador con «Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things», con el que pretende deleitar a sus fans con su estilo de “Hard Rock” de los 80’s.

El Salvador entra en las fechas de la gira en Otoño, la segunda de la banda estadounidense, siendo la primera gira en verano que recorrerá Asia, para luego extenderse a Europa.

Las 13 fechas adicionales verán a esta poderosa banda subir al escenario a partir de octubre, comenzando en Costa Rica, con presentaciones en El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú, antes de concluir en México en noviembre.

Cabe destacar que este concierto tiene clasificación de edad: será para mayores de 12 años, en adelante, menores a esa edad queda prohibido su entrada

Los boletos estarán disponibles a partir del sábado 7 de junio a las 10:00 a.m. hora local con la preventa del club de fans Nightrain. Habrá preventas adicionales antes de la venta general, que comenzará el jueves 12 de junio a las 10:00 a.m. hora local en gunsnroses.com.