Violet McGraw ‘se volvió más cautelosa con la IA a causa de M3GAN’

Redacción: BangShowbiz

La actriz de 14 años no sabía realmente lo que era la inteligencia artificial hasta que rodó M3GAN en 2022, y ha admitido que protagonizar la franquicia cinematográfica le ha hecho ser más cauta con la tecnología.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Violet dijo: «Me he vuelto más cautelosa con la IA gracias a M3GAN. Me asusta un poco, y nunca lo habría pensado así si no hubiera estado en M3GAN».

Violet interpreta el papel de Cady, que es enviada a vivir con su tía Gemma, una roboticista, en la franquicia de terror. Y la actriz aseguró que durante el rodaje desarrolló una afinidad con M3GAN, el muñeco robot humanoide de tamaño infantil que funciona con inteligencia artificial.

Al respecto, la actriz dijo: «Me encanta M3GAN. Si hubiera una M3GAN en la vida real, cosa que probablemente no debería ocurrir nunca, sería su mejor amiga».

Violet retomó el papel de Cady para protagonizar M3GAN 2.0, y cree que su personaje ha evolucionado desde la última película.

Así lo explicó: «Cady está definitivamente más metida en la tecnología después de la primera película, pero Gemma no es muy fan de eso porque no quiere que Cady se convierta en ella o hacer otro M3GAN».

Mientras tanto, Violet reveló anteriormente que está ansiosa por protagonizar una película de acción.

La estrella adolescente está encantada de que M3GAN 2.0 incluya algunas escenas de acción emocionantes, y tiene la esperanza de conseguir un papel en una gran superproducción de acción.

A la pregunta de si el rodaje de M3GAN 2.0 es diferente porque incluye escenas más intensas, Violet respondió a la revista SFX: «Sin duda. Todo el mundo se hizo mayor; Amie [Donald, que interpreta a M3GAN] se hizo mayor. Fue un ambiente diferente, pero con la misma familia y el mismo equipo. Me dieron muchas ganas de hacer una película de acción. Estoy esperando pacientemente».

En un principio, Violet quería ser doble de acción, por lo que no dudaría en protagonizar algunas escenas de acción.

La actriz explicó: «Me encanta hacer acrobacias, así que cada vez que tengo la oportunidad de hacer mis propias acrobacias, me siento muy contenta. Antes quería ser doble de acción».