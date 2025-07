Redacción: BangShowbiz

Rick Astley se niega a escuchar I Should Be So Lucky de Kylie Minogue

Cuando se le pidió que nombrara una canción que ya no escucha, Rick declaró al periódico Observer:

I Should Be So Lucky de Kylie Minogue, porque aparentemente cuando la ralentizas a 33rpm, suena como yo.

En cambio, Ricky citó Big Yellow Taxi, de Joni Mitchell, como la primera canción de la que se enamoró

El cantante compartió:

“Tengo dos hermanos y una hermana mayores. Mi hermana tocaba el ritmo de Big Yellow Taxi de Joni Mitchell. Cuando tenía mi oportunidad, ponía I Wan’na Be like You de El libro de la selva.”

Rick también ha confesado ser un gran fan de la banda de rock escocesa Biffy Clyro.