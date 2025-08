Juanes lanza su nuevo sencillo “Cuando Estamos Tú y Yo” 

La super estrella colombiana del rock/pop JUANES presenta “Cuando estamos tú y yo”, el segundo sencillo de su esperado duodécimo álbum. La canción continúa un nuevo ciclo creativo en el que JUANES se centra en sus sinceras letras sobre cómo las múltiples facetas del amor son la fuerza motriz de nuestra vida, fusionadas con un sonido pop/rock impulsado por la guitarra, con melodías que cuentan con su conocido sello y con una producción totalmente contemporánea.

“Cuando estamos tú y yo” es una historia alegre y estimulante sobre el amor a primera vista “Como un disparo directo al corazón / Te vi llegar y me quedé moribundo / Caí en tus ojos y perdí la razón”, que inmediatamente esperas que se convierte en eternidad “Despertar contigo por el resto de mis días / El mundo no ha visto lo que pasa todavía / Cuando estamos tú y yo”.

Y al igual que su reciente y viral primer sencillo del álbum, “Una Noche Contigo”, que ahora ha entrado en el Top 20 de Latin Pop Airplay y sigue subiendo, “Cuando estamos tú y yo” es el resultado de la inspiración que JUANES ha encontrado en legendarios compositores del pasado:

“Me inspiró la forma en que los Beatles solían empezar a componer sus canciones con el estribillo y el título de la canción en la primera estrofa. Con esa idea, me fui a casa y me reuní con unos amigos conocidos como Majestik, un trío colombiano de producción y composición formado por Ily Wonder + Los Jaycobz. Cuatro horas más tarde, teníamos esta canción y era mágica. Es una alegría tocarla en directo, y estoy muy emocionado por este momento en el que puedo compartirla con el mundo”. – JUANES

Con esa emoción en mente, JUANES decidió estrenar en vivo “Cuando estamos tú y yo” durante su reciente y muy especial regreso al mundialmente famoso Hollywood Bowl, parte de una serie muy limitada de actuaciones veraniegas en sus lugares favoritos de Estados Unidos, entre los que también se incluyen Wolftrap en Washington y Ravinia en Chicago. La presentación de la canción ante un público emocionado se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche, en un espectáculo en el que JUANES fue elogiado por llevar el amor y la unidad a la comunidad latina de Los Ángeles.

Hoy, con el lanzamiento mundial de “Cuando estamos tú y yo” en todas las principales plataformas digitales, JUANES también estrena el videoclip, dirigido una vez más por el destacado joven director colombiano-estadounidense STILLZ, ganador del León de Cannes y responsable de los vídeos de Bad Bunny, Rosalía y muchos otros. El vídeo captura la euforia, el paraíso encontrado, la sensación del descubrimiento de un nuevo amor, con JUANES tocando su distintiva Fender Luna White Signature al borde de las olas en una playa iluminada por la puesta de sol. Al igual que “Una Noche Contigo”, el lanzamiento de la canción de hoy cuenta con una portada dibujada íntegramente por el propio JUANES, como parte de una dirección creativa continua que ha diseñado en colaboración con Sebastián Londoño y Juan Camilo Londoño.