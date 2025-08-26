¡Taylor Swift se casará con Travis Kelce!

LA NACION

¡Sorpresa total y absoluta! Taylor Swift anunció que se casa con el jugador de la NFL Travis Kelce. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, expresaron en un posteo que estuvo musicalizado por “So High School”, la canción que la cantante le dedicó a su pareja. Además de mostrar el anillo, también revelaron cómo fue la romántica propuesta.

Mientras los fanáticos todavía procesaban el anuncio de The Life of a Showgirl, el álbum número 12 de la cantante que saldrá el 3 de octubre, este martes 26 de agosto recibieron una noticia que los dejó literalmente sin palabras: el compromiso de la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs. El posteo que hicieron en Instagram incluyó imágenes de la propuesta de casamiento. Se pudo ver a Kelce de rodillas en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas.

Sus expresiones de amor y felicidad lo dijeron todo. Posaron abrazados, con amplias sonrisas, y mostraron la lujosa joya que ahora Swift lleva en el dedo anular de la mano izquierda: una banda dorada con un imponente diamante en el centro. En cuanto a la vestimenta que lucieron para una ocasión que recordarán para siempre, curiosamente ambos eligieron los mismos colores. Mientras el deportista lució una chomba negra con pantalones blancos y mocasines negros, la cantante lució un vestido midi color blanco con rayas negras, sandalias marrones y su clásico labial rojo.

Como todo lo vinculado a la cantante, ningún detalle estuvo librado al azar. Musicalizaron la publicación con “So High School”, canción incluida dentro del álbum The Tortured Poets Department, en la que Swift describe su relación con Kelce. “Me siento como un estudiante de secundaria cada vez que te miro / Quiero encontrarte entre la multitud solo para esconderme de ti”, rezan los primeros versos. “Y en un abrir y cerrar de ojos / Me hundo, nuestros dedos entrelazados / Mejillas rosadas bajo las luces parpadeantes / Cuéntame sobre la primera vez que me viste / Beberé lo que pienses, y estoy drogada / De fumar tus chistes toda la maldita noche / Al borde de una arruga en el tiempo / Tengo amargos dieciséis años de repente”.

En menos de una hora el posteo tuvo más de dos millones de “Me Gusta”. Aunque se desactivaron los comentarios, los fanáticos encontraron formas de expresar su felicidad ante la noticia a través de sus redes sociales. “Es una historia de amor, Taylor acaba de decir ‘¡sí!’. ¡Felicitaciones a Taylor Swift y Travis Kelce por su compromiso!“; ”Mi amiga personal Taylor Swift se va a casar”; “Por favor, literalmente estoy sentada sola en un lugar del trabajo, mirando el teléfono con lágrimas en los ojos. Te amo Taylor Swift, te merecés toda la felicidad de este mundo”, comentaron algunos usuarios de X.