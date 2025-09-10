Capturan a dos personas que presuntamente traficaban cocaína 

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura sobre la carretera Troncal del Norte, en Apopa, San Salvador Oeste a dos personas quienes supuestamente traficaban cocaína.

“Estos 2 sujetos fueron intervenidos portando porciones de cocaína, Al momento de la captura se trasladaban en un vehículo, sobre la carretera Troncal del Norte, en Apopa, San Salvador Oeste”, dijo la PNC.

Los capturados son identificados como:

Jeferson Alexander Guatemala Aragón, de 20 años, a quién le incautamos 5 porciones de cocaína.

️Michel Guadalupe López Pérez, de 25 años, portaba 27 porciones de cocaína.