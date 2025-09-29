Capturan a hombre que presuntamente atacó con un cuchillo a dos persona

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura de Juan Elías Mardoqueo González Quevedo, de 54 años de edad, quien presuntamente atacó a un hombre con un cuchillo causándole heridas graves y lesionó a una mujer.

«Atacó con un cuchillo a otro hombre que fue gravemente herido y trasladado a un hospital. La mujer que se encontraba con la víctima también resultó lesionada», mencionó la PNC en redes sociales

El hecho ocurrió en la calle principal de la colonia Santa Clara 1, Santa Cruz Michapa, departamento de Cuscatlán.

La captura se realizó en su vivienda ubicada en la comunidad Nuevo Amanecer, del mismo distrito.